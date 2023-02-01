Волкановски уверен, что Махачев будет шокирован, когда встретится с ним в октагоне

Лучший боец UFC вне зависимости от веса Алекс Волкановски заявил о желании нокаутировать россиянина Ислама Махачева. По словам австралийца, уроженец Дагестана даже понимает, с кем ему предстоит подраться.

«Все изменится, когда я окажусь перед соперником. Как только я начну двигаться и бить его руками. Он попытается схватить меня и подумает: «Черт, это сильная маленькая сучка». Я выпрямлюсь и врежу ему по лицу. Вот тогда ему станет не по себе», – сказал боец австралийским СМИ.

Напомним, Волкановски проведет бой с Махачевым 12 февраля на турнире UFC 284 в Перте (Австралия), а на кону будет стоять титул в легком весе, принадлежащий россиянину.