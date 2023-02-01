Федор Емельяненко: Я люблю драться, но пора остановиться

Легендарный тяжеловес Федор Емельяненко высказался перед поединком против американца Райана Бейдера, который станет последним в его карьере.

«Моя мама ждет, когда я закончу. Моя семья хочет, чтобы я завершил карьеру. Я хочу проводить много времени со своими девочками. Я могу жить без боев. Я люблю драться, но пора остановиться», – заявил 45-летний боец американским СМИ.

Напомним, Федору Емельяненко 46 лет. За всю карьеру в ММА Последний Император одержал 40 побед и потерпел 6 поражений. На протяжении 10 лет россиянин не уступал ни одному сопернику.

Что касается его поединка с Бейдером, то бой состоится 4 февраля на турнире Bellator 290 в Инглвуде (США).