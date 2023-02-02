Бейдер - о бое с Федором Емельяненко: Моя работа - попасть в клетку и испортить вечеринку

Чемпион Bellator в тяжелом весе американец Райан Бейдер высказался о предстоящем бое против россиянина Федора Емельяненко, который намерен завершить свою карьеру данным поединком.

«Когда я смотрю бой Федора, я всегда за него болею. Мне нравится смотреть, как легендарные бойцы выступают и побеждают. Я понимаю, что люди будут болеть за него. Но я плохой парень, и моя работа - попасть в клетку и испортить вечеринку. Я пришел сюда, чтобы сохранить свой пояс, выиграть этот бой и двигаться дальше», - приводит слова американского бойцa Telecom Asia Sport.

Бейдер и Емельяненко подерутся в американском Инглвуде на Bellator 290 в ночь на 5 февраля по Москве.

Этот бой будет вторым между спортсменами, в январе 2019 года американец был сильнее «последнего императора», победив того техническим нокаутом.