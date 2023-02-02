Хабиб обратился к Махачеву перед боем с Волкановски (фото)

Бывший боец ММА Хабиб Нурмагомедов выложил фотографию с чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым. Под снимком уроженец Дагестана написал: «А ведь осталось немного, брат».

Напомним, в эти дни Махачев готовится к поединку с австралийцем Алексом Волкановски. Бой пройдет 12 февраля в Перте (Австралия) и возглавит турнир UFC 284.

Добавим, что россиянин впервые за долгое время выйдет в октагон без Хабиба. Последний скандировал товарища на протяжении многих лет, однако, недавно решил приостановить деятельность в ММА в пользу семьи.