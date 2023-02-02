Зубайра Тухугов получил визу и выступит на турнире UFC 284

Российский боец ММА Зубайра Тухугов выступит на турнире UFC 284. Австралийские власти одобрили ему визу. Об этом заявил экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

«Визу дали, говорит», – сообщил Нурмагомедов в соцсети.

Напомним, UFC 284 состоится 12 февраля и пройдет в городе Перта (Австралия). В рамках этого ивента россиянину предстоит поединок с бразильцем Элвесом Бреннером.

Тухугову 32 года. Он выступает в лучшей лиге мира с февраля 2014 года. В крайнем поединке уроженец Чечни победил бразильца Рикардо Рамоса.