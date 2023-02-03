World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Илсам Махачев: Все говорят, что я борец. Поэтому я хочу нокаутировать Волкановски

Бой состоится 12 февраля.
03 февраля 2023 11:04

Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев рассказал, как хочет победить австралийца Алекса Волкановски в титульном бою.

Их поединок возглавит турнир UFC 284 в Перте 12 февраля.

«Честно, я хочу нокаутировать Волкановски, потому что все говорят, что я грэпплер и борец. Но я хочу показать людям мою ударку», - приводит слова спортсмена зарубежная пресса.

Напомним, Махачев завоевал титул UFC, победив бразильца Чарльза Оливейру. Бой с Волкановски станет его первой защитой пояса.

Что касается австралийца, то он владеет титулом в полулегком весе и поднялся в другой дивизион, приняв вызов Махачева.

Это интересно:
Илсам Махачев: Все говорят, что я борец. Поэтому я хочу нокаутировать Волкановски
Бой состоится 12 февраля.
03.02.2023 11:04
ММА
Зубайра Тухугов получил визу и выступит на турнире UFC 284
Ивент состоится 12 февраля.
02.02.2023 20:19
ММА
автор: Артур Гичунцев
Хабиб обратился к Махачеву перед боем с Волкановски (фото)
Хабиб обратился к Махачеву перед боем с Волкановски (фото)
Поединок состоится 12 февраля.
02.02.2023 18:20
ММА
автор: Артур Гичунцев
Бейдер - о бое с Федором Емельяненко: Моя работа - попасть в клетку и испортить вечеринку
Бейдер - о бое с Федором Емельяненко: Моя работа - попасть в клетку и испортить вечеринку
Бойцы встретятся в ночь на 5 февраля.
02.02.2023 12:23
ММА
автор: Максим Скороходов
Мухаммад Мокаев продлил контракт с UFC
Новый договор рассчитан на несколько боев.
01.02.2023 23:56
ММА
автор: Артур Гичунцев
Федор Емельяненко: Я люблю драться, но пора остановиться
4 февраля россиянин проведет последний бой в карьере.
01.02.2023 18:26
ММА
автор: Артур Гичунцев
Волкановски уверен, что Махачев будет шокирован, когда встретится с ним в октагоне
Бой состоится 12 февраля.
01.02.2023 17:29
ММА
автор: Артур Гичунцев
Петр Ян показал, как готовится к бою с Мерабом Двалишвили (видео)
Поединок состоистя 11 марта.
01.02.2023 16:34
ММА
автор: Артур Гичунцев
Хасбулла Магомедов: Махачев размажет Волкановски
Бой состоится 12 февраля.
01.02.2023 14:53
ММА
Виталий Минаков: Емельяненко — универсальный боец. С ним опасно зарубаться в стойке
Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков рассказал, что ждет от боя между Федором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером.
31.01.2023 21:35
ММА
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика