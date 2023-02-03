Илсам Махачев: Все говорят, что я борец. Поэтому я хочу нокаутировать Волкановски

Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев рассказал, как хочет победить австралийца Алекса Волкановски в титульном бою.

Их поединок возглавит турнир UFC 284 в Перте 12 февраля.

«Честно, я хочу нокаутировать Волкановски, потому что все говорят, что я грэпплер и борец. Но я хочу показать людям мою ударку», - приводит слова спортсмена зарубежная пресса.

Напомним, Махачев завоевал титул UFC, победив бразильца Чарльза Оливейру. Бой с Волкановски станет его первой защитой пояса.

Что касается австралийца, то он владеет титулом в полулегком весе и поднялся в другой дивизион, приняв вызов Махачева.