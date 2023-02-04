Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор проведет первый бой с 2021 года

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор проведет первый поединок с 2021 года, сообщил глава промоушена Дана Уайт в социальных сетях.

Его соперником станет американец Майкл Чендлер. Макгрегор и Чендлер станут тренерами в спортивном реалити-шоу The Ultimate Fighter 31, а летом сойдутся в октагоне. Точное время будут объявлены позднее.

Для 34-летнего Макгрегора этот бой станет первым с июля 2021 года, когда ирландец получил перелом ноги в третьем поединке против американца Дастина Порье на турнире UFC 264.

В активе Макгрегора 22 победы и шесть поражений, Чендлеру 36 лет, у него 23 победы и 8 поражений.