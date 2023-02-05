Александр Емельяненко своему брату Федору: Желаю победы! С Божьей помощью!

Российский боец ММА Александр Емельяненко обратился к своему брату накануне его боя-реванша с американцем Райаном Бейдером.

«Желаю победы своему брату в бою, который пройдет уже сегодня ночью. С Божьей помощью!» – написал Емельяненко-младший в соцсетях, прикрепив видео интервью брата.

В ночь на воскресенье Федор Емельяненко проведет схватку за чемпионский пояс в тяжелом весе, которым владеет Бейдер. Бой состоится в Лос-Анджелесе в рамках турнира Bellator 290. Ранее 46-летний россиянин заявил, что этот поединок будет последним в его профессиональной карьере, которая насчитывает 40 побед в 46 боях.