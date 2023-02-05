«Давайте просто помолчим»: Тактаров - о поражении Федора Емельяненко в прощальном бою

Экс-чемпион UFC Олег Тактаров прокомментировал поражение россиянина Федора Емельяненко в его прощальном поединке. Он уступил представителю США Райану Бейдеру в титульном бою на турнире Bellator.

«Давайте просто помолчим. Мы никогда не молчали, все время о чем-то говорим и умничаем, а тут просто надо помолчать», - приводит слова спортсмена Mma.metaratings.ru.

К слову, Емельяненко потерпел седьмое поражение в карьере при 40 победах. В свою очередь, Бейдер выиграл 32-й бой из 39.