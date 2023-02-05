Дэйна Уайт заявил, что никогда не считал Федора Емельяненко одним из величайших бойцов

Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал поражение россиянина Федора Емельяненко в его прощальном поединке. Он уступил представителю США Райану Бейдеру в титульном бою на турнире Bellator.

«Он был нокаутирован средневесом Дэном Хендерсоном, понимаете? Это… Люди любят его, хвалят его, но он никогда не протестировал себя здесь. Я никогда не был тем, кто считал его одним из величайших всех времен», - приводит слова функционера зарубежная пресса.

К слову, Емельяненко потерпел седьмое поражение в карьере при 40 победах. В свою очередь, Бейдер выиграл 32-й бой из 39.