Бейдер испытал привкус сладкой горечи от победы над Федором Емельяненко

Чемпион Bellator в тяжелом весе Райан Бейдер высказался о победе над россиянином Федором Емельяненко.

Поединок был реваншем для «последнего императора».

«Привкус сладкой горечи от этой победы в том, что я идеализировал Федора, как это делают все поклонники ММА. Прежде всего, отдайте ему должное, встаньте и поаплодируйте. Я просто должен был делать свою работу. Я рад, что мне удалось дважды драться с Федором, дело даже не в самих победах над ним, меня это вообще не волнует, а в том, что мне дважды пришлось делить клетку с такой легендой. Это как-то нереально. Я просто счастлив быть частью этой истории», - приводит слова Бейдера Telecom Asia Sport.

Емельяненко завершил карьеру седьмым поражением при 40 победах. В свою очередь, Бейдер выиграл 32-й бой из 39.

Федор уже подтвердил, что намерен сосредоточится на роли тренера.