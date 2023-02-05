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Бейдер испытал привкус сладкой горечи от победы над Федором Емельяненко

Американец дважды одолел своего кумира.
05 февраля 2023 18:19
автор: Максим Скороходов

Чемпион Bellator в тяжелом весе Райан Бейдер высказался о победе над россиянином Федором Емельяненко.

Поединок был реваншем для «последнего императора».

«Привкус сладкой горечи от этой победы в том, что я идеализировал Федора, как это делают все поклонники ММА. Прежде всего, отдайте ему должное, встаньте и поаплодируйте. Я просто должен был делать свою работу. Я рад, что мне удалось дважды драться с Федором, дело даже не в самих победах над ним, меня это вообще не волнует, а в том, что мне дважды пришлось делить клетку с такой легендой. Это как-то нереально. Я просто счастлив быть частью этой истории», - приводит слова Бейдера Telecom Asia Sport.

Емельяненко завершил карьеру седьмым поражением при 40 победах. В свою очередь, Бейдер выиграл 32-й бой из 39.

Федор уже подтвердил, что намерен сосредоточится на роли тренера.

источник: Telecom Asia Sport
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