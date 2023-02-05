Бейдер назвал главных претендентов на звание чемпиона Bellator в тяжелом весе

Чемпион Bellator в тяжелом весе Райан Бейдер назвал спортсменов, которых он считает своими главными конкурентами за титул.

«Кто второй сильнейший тяжеловес Bellator? Возможно, Валентин Молдавский или Линтон Васселл. Наш бой с Молдавским получился очень жестким и равным», - приводит слова Бейдера Telecom Asia Sport.

C Молдавским Райан дрался 29 января 2022 года и победил единогласным решением судей. Васселла Бейдер также побеждал в 2018 году, поединок завершился досрочно.