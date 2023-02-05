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Бейдер назвал главных претендентов на звание чемпиона Bellator в тяжелом весе

39-летний американец защитил титул в поединке с Федором Емельяненко.
05 февраля 2023 22:57
автор: Максим Скороходов

Чемпион Bellator в тяжелом весе Райан Бейдер назвал спортсменов, которых он считает своими главными конкурентами за титул.

«Кто второй сильнейший тяжеловес Bellator? Возможно, Валентин Молдавский или Линтон Васселл. Наш бой с Молдавским получился очень жестким и равным», - приводит слова Бейдера Telecom Asia Sport.

C Молдавским Райан дрался 29 января 2022 года и победил единогласным решением судей. Васселла Бейдер также побеждал в 2018 году, поединок завершился досрочно.

источник: Telecom Asia Sport
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