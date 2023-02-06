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Вадим Немков: За Емельяненко болеет большая часть аудитории

Боец ММА Вадим Немков поделился, что второе поражение в карьере от Райана Бейдера не повлияет на наследие Федора Емельяненко.
06 февраля 2023 12:51

— Сейчас многие, судя по комментариям, не очень понимают, зачем вообще этот бой нужен был Федору. Наследие?

— Наследие Федора после этого боя никуда не ушло. Федор подарил людям эмоции. А за него болеет, я уверен, большая часть аудитории. Если взять атмосферу в зале сегодня, когда выходил Федор, и сравнить с тем, что было, когда выходил Бейдер… Да и вообще, все бойцы, которые выходили сегодня, на ближайших турнирах Bellator, UFC — нигде не бывает такой атмосферы. Человек приехал из другой стороны, из России, и его приветствуют больше, чем местного бойца! Я не знаю, где еще может такое произойти,сказал Немков Sport24.

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