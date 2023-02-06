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Исмаилов – о поражении Емельяненко в бою с Бейдером: Что изменилось? Ничего! Федор остается Федором

Популярный средневес – об уходе Последнего Императора.
06 февраля 2023 16:39
автор: Артур Гичунцев

Российский боец ММА Магомед Исмаилов прокомментировал поражение соотечественника Федора Емельяненко в поединке с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.

Напомним, бой состоялся в воскресенье, 5 февраля и завершился в первом раунде: Бейдер перевел 46-летнего россиянина в партер и одержал победу техническим нокаутом за счет множества точных ударов по лицу.

«Федор, к сожалению, проиграл свой последний бой в ММА. Что изменилось? Ничего! Федор остается Федором. Его навыков и понимания этого спорта достаточно, что бы его ученик победил Бейдера! Но его тело и возраст мешают ему самому одержать над ним победу! Желаю Федору счастливой жизни, у него за плечами целая эпоха ММА, можно не оборачиваться», – написал Исмаилов в соцсети.

Поединок против Бейдера стал последним в карьере Федора Емельяненко. Он ушел из ММА с рекордом 40 побед и 7 поражений.

источник: «Советский спорт»
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