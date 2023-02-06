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Роган призвал Нганну не подписывать эксклюзивный контракт с другой лигой

Комментатор надеется на возвращение бойца в UFC.
06 февраля 2023 17:18
автор: Артур Гичунцев

Комментатор UFC Джо Роган прокомментировал решение Фрэнсиса Нганну покинуть лигу. Напомним, камерунский тяжеловес не смог договориться с промоушеном о продлении контракта. По некоторым данным, его не устроили финансовые условия соглашения.

«Идеальный расклад таков: Нганну уходит, получает большой денежный бой в боксе, Джон Джонс и Сирил Ган проводят поединок, определяют нового чемпиона UFC, а затем Фрэнсис возвращается. Он определенно может вернуться. Фрэнсис, если ты меня слышишь, прошу тебя – не подписывай эксклюзивный контракт», – заявил Роган, чьи слова приводит зарубежные СМИ.

Фрэнсису Нганну 36 лет. Он выступал в UFC с 2015 года и был чемпионом лиги в тяжелом весе. На счету камерунца 13 побед и 2 поражения.

источник: «Советский спорт»
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