«Хабиб хочет жить, как обычный человек»: Тухугов прокомментировал уход Нурмагомедова из ММА

Российский боец UFC Зубайра Тухугов отреагировал на решение бывшего победителя промоушена Хабиба Нурмагомедова уйти из мира ММА.

«Хабибу тоже надо жить. Ему хочется жить, как обычному человеку. Я его понимаю», - приводит слова спортсмена «РБ Спорт».

Ранее Нурмагомедов разместил публикацию, в которой попрощался со своей командой. В октябре 2020 года Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры, в которой провел 29 боев и остался непобедимым.

После этого Хабиб занялся тренерской деятельностью. По его руководством россиянин Ислам Махачев стал чемпионом UFC в легком весе, а двоюродный брат Усман Нурмагомедов выиграл чемпионский пояс Bellator в той же весовой категории.