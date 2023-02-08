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«Хабиб хочет жить, как обычный человек»: Тухугов прокомментировал уход Нурмагомедова из ММА

Ранее боец заявил, что покидает индустрию.
08 февраля 2023 14:26

Российский боец UFC Зубайра Тухугов отреагировал на решение бывшего победителя промоушена Хабиба Нурмагомедова уйти из мира ММА.

«Хабибу тоже надо жить. Ему хочется жить, как обычному человеку. Я его понимаю», - приводит слова спортсмена «РБ Спорт».

Ранее Нурмагомедов разместил публикацию, в которой попрощался со своей командой. В октябре 2020 года Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры, в которой провел 29 боев и остался непобедимым.

После этого Хабиб занялся тренерской деятельностью. По его руководством россиянин Ислам Махачев стал чемпионом UFC в легком весе, а двоюродный брат Усман Нурмагомедов выиграл чемпионский пояс Bellator в той же весовой категории.

источник: «РБ-Спорт»
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