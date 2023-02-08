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Тактаров – о поражении Емельяненко в последнем бою: Ушел не самым красивым образом

Легендарный тяжеловес потерпел фиаско в первом раунде.
08 февраля 2023 20:17
автор: Артур Гичунцев

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Олег Тактаров прокомментировал поражение Федора Емельяненко в последнем бою. Напомним, 46-летний россиянин уступил нокаутом в первом раунде американцу Райану Бейдеру.

«Человек ушел на пенсию. Я надеюсь, что он ушел, потому что возвращаться уже вредно будет. Ушел он не самым красивым образом, но, по крайней мере, никого не испугался, не искал себе легких путей», – заявил ветеран ММА в соцсети.

Бой Емельяненко и Бейдера состоялся в воскресенье, 5 февраля и возглавил турнир Bellator 290. Американец уже в первом раунде перевел россиянина в партер и одержал победу за счет множества точных ударов по лицу.

источник: «Советский спорт»
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