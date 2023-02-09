Артем Тарасов: Поражение Емельяненко многие не заметят. Он очень большая личность

«Федор уже столько сделал для своего наследия, что это поражение многие и не заметят. Он запомнился очень большой личностью. Конечно, хотелось бы, чтобы он выиграл. Но, как показывает практика, 46-летний мужик не может победить более молодого чемпиона Bellator. К сожалению, это возраст. Федор все доказал, он дрался с лучшими бойцами, были такие имена, с которыми даже Хабиб Нурмагомедов не дрался, — в его соперниках были те, кто в свое время являлись топами. Такое его выступление огорчило, но не скажу, что это трагедия. Будем пересматривать старые бои Федора и наслаждаться ими. А его последний бой — все понятно, мы не молодеем», — сказал Тарасов «Газете.Ru».

Федор Емельяненко провел 48 боев в профессиональных смешанных единоборствах. На его счету 40 побед (16 – нокаутом) и семь поражений, один бой был признан несостоявшимся.