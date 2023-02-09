ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Артем Тарасов: Поражение Емельяненко многие не заметят. Он очень большая личность

Блогер и боец поп-ММА Артем Тарасов поделился, что россиянин Федор Емельяненко в прощальном бое против американца Райана Бейдера проиграл из-за возраста. Емельяненко проиграл техническим нокаутом в первом раунде.
09 февраля 2023 16:07

«Федор уже столько сделал для своего наследия, что это поражение многие и не заметят. Он запомнился очень большой личностью. Конечно, хотелось бы, чтобы он выиграл. Но, как показывает практика, 46-летний мужик не может победить более молодого чемпиона Bellator. К сожалению, это возраст. Федор все доказал, он дрался с лучшими бойцами, были такие имена, с которыми даже Хабиб Нурмагомедов не дрался, — в его соперниках были те, кто в свое время являлись топами. Такое его выступление огорчило, но не скажу, что это трагедия. Будем пересматривать старые бои Федора и наслаждаться ими. А его последний бой — все понятно, мы не молодеем», — сказал Тарасов «Газете.Ru».

Федор Емельяненко провел 48 боев в профессиональных смешанных единоборствах. На его счету 40 побед (16 – нокаутом) и семь поражений, один бой был признан несостоявшимся.

Это интересно:
Артем Тарасов: Поражение Емельяненко многие не заметят. Он очень большая личность
Блогер и боец поп-ММА Артем Тарасов поделился, что россиянин Федор Емельяненко в прощальном бое против американца Райана Бейдера проиграл из-за возраста. Емельяненко проиграл техническим нокаутом в первом раунде.
09.02.2023 16:07
ММА
Уайт уточнил, в какой категории пройдет бой Макгрегора и Чендлера
Уайт уточнил, в какой категории пройдет бой Макгрегора и Чендлера
Звезды ММА подписались на 31-й сезон The Ultimate Fighter.
09.02.2023 13:06
ММА
автор: Максим Скороходов
Уиттакер согласился провести бой против Чимаева: «Давайте сделаем это!»
Австралиец считает, что это будет тяжелый поединок.
08.02.2023 21:04
ММА
Тактаров – о поражении Емельяненко в последнем бою: Ушел не самым красивым образом
Легендарный тяжеловес потерпел фиаско в первом раунде.
08.02.2023 20:17
ММА
автор: Артур Гичунцев
«Докажи им, что ты первый»: Хабиб обратился к Махачеву перед боем с Волкановски
Поединок состоится 12 февраля.
08.02.2023 17:55
ММА
автор: Артур Гичунцев
Волкановски уверен, что отсутствие Хабиба не скажется на выступлении Махачева
Орел решить отойти от ММА и сосредоточиться на семье.
08.02.2023 17:18
ММА
автор: Артур Гичунцев
«Буду драться за звание лучшего бойца мира»: Махачев – о поединке с Волкановски
В данный момент этот статус принадлежит австралийцу.
08.02.2023 17:02
ММА
автор: Артур Гичунцев
Хамзат Чимаев бросил вызов Роберту Уиттакеру
При этом боец выразил уважение в своему возможному будущему сопернику.
08.02.2023 16:48
ММА
«Хабиб хочет жить, как обычный человек»: Тухугов прокомментировал уход Нурмагомедова из ММА
Ранее боец заявил, что покидает индустрию.
08.02.2023 14:26
ММА
Майкл Чендлер: Я вымотаю Макгрегора и вырублю его сочным ударом
Американец уверен в своей победе.
06.02.2023 18:13
ММА
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика