Волкановски заявил, что Махачев всегда полагается только на свою удачу

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски заявил, что он знает, как одолеть обладателя пояса в легком весе Ислама Махачева.

«Ислам, как всегда, полагается на удачу. Не думаю, что ему нужны люди в углу. У меня было достаточно тренировок, и я знаю, что делать», - приводит слова Волкановски Telecom Asia Sport.

Бой Махачев - Волкановски пройдет на UFC 284, рано утром 12 февраля по Москве, на кону будет стоять титул россиянина, так как бой пройдет в легком весе.

Добавим, что Ислама не будет сопровождать его друг экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, отошедший от ММА-бизнеса.