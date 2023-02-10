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Волкановски заявил, что Махачев всегда полагается только на свою удачу

Сам австралиец усердно готовился к поединку.
10 февраля 2023 13:00
автор: Максим Скороходов

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски заявил, что он знает, как одолеть обладателя пояса в легком весе Ислама Махачева.

«Ислам, как всегда, полагается на удачу. Не думаю, что ему нужны люди в углу. У меня было достаточно тренировок, и я знаю, что делать», - приводит слова Волкановски Telecom Asia Sport.

Бой Махачев - Волкановски пройдет на UFC 284, рано утром 12 февраля по Москве, на кону будет стоять титул россиянина, так как бой пройдет в легком весе.

Добавим, что Ислама не будет сопровождать его друг экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, отошедший от ММА-бизнеса.

источник: Telecom Asia Sport
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Волкановски заявил, что Махачев всегда полагается только на свою удачу
Сам австралиец усердно готовился к поединку.
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