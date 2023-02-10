Алекс Волкановски: Ян никогда не избегает серьезных вызовов, UFC это нравится

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски рассказал об отношении промоушена к звездам легчайшего веса американцу Шону О'Мэлли и россиянину Петру Яну.

«Мы все видим, что UFC активно продвигает Шона О'Мэлли. Но я думаю, промоушен также любит Петра Яна, потому что он настоящий боец, он готов драться с кем угодно. Ян никогда не избегает серьезных вызовов, UFC это нравится. Я думаю, что организация хорошо относится к обоим бойцам, но, конечно же, Шон привлекает много внимания, и UFC прекрасно об этом знает», - приводит слова Волкановски Telecom Asia Sport.

Петр Ян потерпел два поражения подряд, включая от О'Мэлли в крайнем бою. 11 марта россиянин проведет поединок с грузином Мерабом Двалишвили.

О'Мэлли после победы над Яном поднялся на первое место рейтинга UFC в легчайшем весе.