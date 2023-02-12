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Махачев единогласным решением судей победил Волкановски и сохранил чемпионский титул UFC

Разыгрывался титул в легком весе.
12 февраля 2023 08:48
автор: Максим Скороходов

В Австралии завершился главный бой UFC 284 между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски.

Поединок продлился все пять раундов. Единогласным решением судей победил Махачев.

Махачев защитил свой титул, одержав 24-ю победу при одном поражении в карьере.

Волкановски остается чемпионом UFC в полулегком весе, он потерпел второе поражение в карьере, имея на счету 12 побед.

Напомним, что Волкановски перед боем занимал первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории, а Махачев - второе.

источник: «Советский спорт»
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Махачев единогласным решением судей победил Волкановски и сохранил чемпионский титул UFC
Разыгрывался титул в легком весе.
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