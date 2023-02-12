Махачев хочет второго боя с Волкановски, потому что многие не уверены в его победе

Австралийский боец смешанных единоборств Александр Волкановски заявил, что россиянин Ислам Махачев хочет вновь выйти с ним в октагон.

«Я слышал, что Ислам что-то говорил о втором поединке. Ислам знает, что есть те, кто думает, что он не выиграл этот бой. Поэтому он хочет рематча», - сказал Волкановски на пресс-конференции.

Напомним, что Махачев победил Волкановски единогласным решением судей и сохранил чемпионский пояс UFC в легком весе, при этом сам австралиец остается сильнейшим в полулегкой весовой категории.