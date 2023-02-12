Поединок Махачева и Волкановски признан лучшим боем UFC 284

UFC подвел итоги своего 284-го номерного турнира, состоявшегося в Австралии.

Лучшим боем вечера признан поединок между двумя чемпионами россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски. Напомним, что Махачев единогласным решением судей одержал победу и защитил титул в легком весе.

Денежный бонус за представление вечера получат Яир Родригес, удушивший треугольником Джоша Эммета и ставший временным чемпионом UFC в полулегком весе, а также Джек Делла Маддалена, победивший сабмишеном Рэнди Брауна.