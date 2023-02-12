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Поединок Махачева и Волкановски признан лучшим боем UFC 284

Также промоушен назвал спортсменов, получивший бонус за яркость выступления.
12 февраля 2023 11:33
автор: Максим Скороходов

UFC подвел итоги своего 284-го номерного турнира, состоявшегося в Австралии.

Лучшим боем вечера признан поединок между двумя чемпионами россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски. Напомним, что Махачев единогласным решением судей одержал победу и защитил титул в легком весе.

Денежный бонус за представление вечера получат Яир Родригес, удушивший треугольником Джоша Эммета и ставший временным чемпионом UFC в полулегком весе, а также Джек Делла Маддалена, победивший сабмишеном Рэнди Брауна.

источник: UFC.com
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Поединок Махачева и Волкановски признан лучшим боем UFC 284
Также промоушен назвал спортсменов, получивший бонус за яркость выступления.
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