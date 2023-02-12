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Хабиб Нурмагомедов: Махачев в упорном бою доказал, что он лучший

12 февраля 31-летний россиянин победил Волкановски на UFC 284.
12 февраля 2023 13:30
автор: Максим Скороходов

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов оценил победу своего друга Ислама Махачева над бойцом из Австралии Александром Волкановски.

Напомним, что россиянин был сильнее по единогласному решению судей.

«Просто лучший. Доказал это в упорном, конкурентном бою, против лучшего действующего бойца планеты.

Всегда есть над чем работать. Но это история уже останется надолго в этом виде спорта.

Просто вспомните на своей памяти, кто возглавлял рейтинг лучшего бойца вне зависимости от весовой категория с Евразии за всю истории смешанных единоборств, их было всего лишь пару бойцов и Ислам уже в этом списке», - написал Нурмагомедов в социальной сети.

Махачев защитил свой титул в легком весе, одержав 24-ю победу при одном поражении в карьере.

Волкановски остается чемпионом UFC в полулегком весе, он потерпел второе поражение в карьере, имея на счету 25 побед.

Напомним, что Волкановски перед боем занимал первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории, а Махачев - второе.

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