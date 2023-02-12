Волкановски не согласен с решением судей, отдавших победу Махачеву

Австралийский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), действующий чемпион в полулегком весе Алекс Волкановски не согласен с решением судей, отдавших победу в бою его сопернику Исламу Махачеву.

«Я пересмотрел бой. Я точно выиграл второй, третий и пятый раунд. Удивлен, что не подняли мою руку. Давай бой-реванш, в любом месте и время», - написал Волкановски на своей странице в социальных сетях.

В ночь на воскресенье Ислам Махачев победил Алекса Волкановски единогласным решением судей в главной бое турнира UFC 284, который прошел в австралийском Перте и защитил свой чемпионский пояс.

У Махачева 24 победы в карьеры при одном поражении.