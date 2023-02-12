«Может, он накурился чем-то?». Махачев о реакции Диаза на его победу над Волкановски

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Ислам Махачев ответил на высказывания американца Нейта Диаза.

Ранее Диаз прокомментировал победу Махачева словами: «Ислам получил по заднице». На что Махачев во время пресс-конференции прокомментировал выпад Диаза: «Нейт Диаз? Может, он накурился чем-то перед просмотром боя».

В ночь на воскресенье Ислам Махачев победил Алекса Волкановски единогласным решением судей в главном бое турнира UFC 284, который прошел в австралийском Перте, и защитил свой чемпионский пояс.

У Махачева 24 победы в карьере при одном поражении.