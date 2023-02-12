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Исмаилов - о победе Махачева: Маленькие и лысые, как правило, очень неудобные, но Ислам сделал свое

Россиянин победил Алекса Волкановски.
12 февраля 2023 18:10

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов отреагировал на победу соотечественника Ислама Махачева над представителем Австралии Александром Волкановски в титульном поединке UFC в легком весе.

«Этот неловкий момент. У первого номера P4P есть имя, и зовут его Ислам. Маленькие и лысые, как правило, очень неудобные, но ты сделал свое», - написал спортсмен в соцсетях.

Добавим, что Махачев за карьеру в смешанных единоборствах провел 25 боев и одержал 24 победы. В активе Волкановски - 2 поражения в 27 поединках.

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