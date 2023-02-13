Кадыров поздравил Махачева, назвав его победу над Волкановски полностью заслуженной

Глава Чеченской Республики поздравил российского бойцы смешанных единоборств Ислама Махачева с победой над австралийцем Александром Волкановски и успешной защитой чемпионского титула на UFC 284.

Напомним, что россиянин был сильнее по единогласному решению судей.

«Поздравляю с уверенной победой одного из лучших бойцов смешанных единоборств Ислама Махачева.

У меня со всеми бойцами теплые, братские отношения, поэтому я искренне радуюсь каждому их успеху и достижению. Безусловно, это был зрелищный и захватывающий поединок, победа в котором была в полной мере заслуженной.⠀

Еще раз поздравляю всех наших соотечественников и Ислама в том числе с заслуженной победой! Искренне желаю ему здоровья, благополучия и удачи! Уверен, он продолжит радовать нас своими успехами в спорте», - написал Кадыров в социальных сетях.

Махачев защитил свой титул в легком весе, одержав 24-ю победу при одном поражении в карьере.

Волкановски остается чемпионом UFC в полулегком весе, он потерпел второе поражение в карьере, имея на счету 25 побед.

Добавим, что Волкановски перед боем занимал первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории, а Махачев - второе.