Махачев с Волкановски готовы провести повторный бой

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, согласился вновь сойтись в октагоне с австралийцем Александром Волкановски.

«Почему бы и нет? Погнали. Если UFC захочет устроить реванш, я готов», - сказал Махачев в интервью YouTube-каналу Main Event.

Тот же журналист спросил о реванше и Волкановски, на что он ответил: «Давайте сделаем это. Договорились. Никаких вопросов, давайте устроим незамедлительный реванш».

Напомним, что в первом бою между спортсменами победил Махачев, бой продлился все пять раундов, сильнейшим Ислама признали все судьи поединка.