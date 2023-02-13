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Махачев с Волкановски готовы провести повторный бой

В первом поединке сильнее был представитель России.
13 февраля 2023 15:32
автор: Максим Скороходов

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, согласился вновь сойтись в октагоне с австралийцем Александром Волкановски.

«Почему бы и нет? Погнали. Если UFC захочет устроить реванш, я готов», - сказал Махачев в интервью YouTube-каналу Main Event.

Тот же журналист спросил о реванше и Волкановски, на что он ответил: «Давайте сделаем это. Договорились. Никаких вопросов, давайте устроим незамедлительный реванш».

Напомним, что в первом бою между спортсменами победил Махачев, бой продлился все пять раундов, сильнейшим Ислама признали все судьи поединка.

источник: «Советский спорт»
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