Артем Тарасов: Махачев вырос как боец

«Экономил ли Махачев силы в борьбе? Ислам делал столько, сколько нужно для победы. Иногда бывает, что боец делает для победы все возможное и даже чуть больше. Ислам не сделал все возможное — он сделал столько, сколько было нужно, и, слава богу, победил. А экономил он силы или нет, это только ему известно. Но, думаю, его тренеры довольны. Он сделает работу над ошибками — потому что есть, над чем поработать после боя с таким интересным бойцом. Думаю, в следующий раз мы Ислама не узнаем — благодаря этому бою он очень вырос как боец, и морально, и физически, получил от Волкановски урок», — сказал Тарасов «Газете.Ru».

Махачев выиграл единогласным судейским решением, он впервые провел защиту пояса UFC, теперь на его счету 24 победы и одно поражение. Волкановски при 25 победах потерпел второе поражение в карьере и первое – в UFC. При этом он остается чемпионом промоушена в полулегкой категории.