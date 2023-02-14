Волкановски сохранил звание лучшего бойца UFC в легком весе, несмотря на поражение от Махачева

Австралиец Александр Волкановски сохранил первое место в рейтинге лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовых категорий (Р4Р), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

На положение Волкановски не повлияло его поражение от россиянина Ислама Махачева на турнире UFC 284 в австралийском Перте. Бой продлился пять раундов, Махачев одержал победу единогласным решением судей и впервые защитил свой титул.

Третье место в рейтинге P4P занимает обладатель титула в полусреднем дивизионе британец Леон Эдвардс.