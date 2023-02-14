ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Волкановски сохранил звание лучшего бойца UFC в легком весе, несмотря на поражение от Махачева

Промоушен опубликовал новый рейтинг лучших бойцов.
14 февраля 2023 12:30
автор: Александр Евграфов

Австралиец Александр Волкановски сохранил первое место в рейтинге лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовых категорий (Р4Р), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

На положение Волкановски не повлияло его поражение от россиянина Ислама Махачева на турнире UFC 284 в австралийском Перте. Бой продлился пять раундов, Махачев одержал победу единогласным решением судей и впервые защитил свой титул.

Третье место в рейтинге P4P занимает обладатель титула в полусреднем дивизионе британец Леон Эдвардс.

Это интересно:
Волкановски сохранил звание лучшего бойца UFC в легком весе, несмотря на поражение от Махачева
Промоушен опубликовал новый рейтинг лучших бойцов.
14.02.2023 12:30
ММА
автор: Александр Евграфов
Тренер Махачева – о поединке с Волкановски: Хабиб оказался прав. Это было испытание для Ислама
Хавьер Мендес не стал кривить душой.
13.02.2023 23:50
ММА
автор: Артур Гичунцев
Гэтжи назвал Физиева чудаком и пообещал отправить его в нокаут
Бой состоится 19 марта.
13.02.2023 19:32
ММА
автор: Артур Гичунцев
Гэтжи – о бое Макгрегора и Чендлера: Я не заплачу за это дерьмо
Поединок состоится осенью 2023 года.
13.02.2023 16:38
ММА
автор: Артур Гичунцев
Макгрегор – о поединке Махачева и Волкановски: В этом бою не было проигравших
Макгрегор – о поединке Махачева и Волкановски: В этом бою не было проигравших
Россиянин одержал победу по решению судей.
13.02.2023 16:18
ММА
автор: Артур Гичунцев
Артем Тарасов: Махачев вырос как боец
Российский блогер, боец поп-ММА Артем Тарасов прокомментировал победу Ислама Махачева над австралийцем Александром Волкановски в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.
13.02.2023 15:40
ММА
Махачев с Волкановски готовы провести повторный бой
В первом поединке сильнее был представитель России.
13.02.2023 15:32
ММА
автор: Максим Скороходов
Кадыров поздравил Махачева, назвав его победу над Волкановски полностью заслуженной
Поединок понравился главе Чеченской республики.
13.02.2023 13:14
ММА
автор: Максим Скороходов
Ислам Махачев занял первое место в рейтинге Sherdog вне зависимости от категории
Ислам Махачев занял первое место в рейтинге Sherdog вне зависимости от категории
12 февраля 31-летний россиянин победил бывшего лидера зачета Александра Волкановски.
13.02.2023 12:48
ММА
автор: Максим Скороходов
Исмаилов - о победе Махачева: Маленькие и лысые, как правило, очень неудобные, но Ислам сделал свое
Россиянин победил Алекса Волкановски.
12.02.2023 18:10
ММА
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика