Махачев - о том, что UFC не признал его лучшим бойцом промоушена: Мы уже видели отношение к России

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев высказался о том факте, что его не признали лидером рейтинга промоушена вне зависимости от категории после победы над первым номером Александром Волкановски.

«Я никогда не ждал справедливости и до сих пор не жду. На примере других наших бойцов, Анкалаева, Петра Яна, мы видели отношение к нам. Главное — я проехал 13 тысяч километров, победил их чемпиона, и мне подняли руку. Если до конца не будут изменять рейтинг, если так и останется, как по-другому определять я не знаю», - сказал Махачев в интервью YouTube-каналу App1e_MMA.

Напомним, что россиянин по единогласному решению судей был сильнее Волкановски в защите своего титула на UFC 284.

Махачев одержал 24-ю победу при одном поражении в карьере. Волкановски остается чемпионом UFC в полулегком весе, он потерпел второе поражение, имея на счету 25 побед.