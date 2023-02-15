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Махачев опроверг обвинения в использования допинга

Синяки на венах - следствие тестирования на запрещенные препараты.
15 февраля 2023 13:51
автор: Максим Скороходов

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев ответил на обвинения в нелегальном использовании капельницы перед боем против лучшего бойца промоушена Александра Волкановски из Австралии.

Напомним, Махачев победил по единогласному решению судей.

«Я даже это комментировать не хочу. У нас есть эксперты, которые работают с UFC – это USADA. Меня до и после боя проверяли четыре раза. Кто-то выставлял фотографию, что у меня синяк на вене – в Австралии у них своя комиссия, которая брала кровь в неделю боя, в среду. Фотографии начали выставлять в четверг. Это кто-то из бойцов раздул эту тему, со стороны UFC и USADA претензий не было», - сказал Махачев, слова которого приводит YouTube-канал «Новости Дагестан».

Махачев одержал 24-ю победу при одном поражении в карьере. Волкановски остается чемпионом UFC в полулегком весе, он потерпел второе поражение, имея на счету 25 побед.

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