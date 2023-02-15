Кормье - о первом месте Волкановски: Его бойцовский стиль работает в другой весовой категории

Экс-чемпион UFC Даниэль Кормье объяснил первое место Александра Волкановски во вневесовом рейтинге, несмотря на поражение от Ислама Махачева, тем, что австралиец доказал, что может конкурировать в других категориях.

Напомним, что Волкановски проиграл Махачеву по решению судей.

«Рейтинг Р4Р показывает, работает ли твой стиль борьбы в других категориях. В выходные Алекс наглядно показал, что его бойцовский стиль работает», - сказал Кормье в эфире американского телевидения.

Махачев одержал 24-ю победу при одном поражении в карьере. Волкановски остается чемпионом UFC в полулегком весе, он потерпел второе поражение, имея на счету 25 побед.