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Российский боец Волков подерется с Романовым из Молдавии на UFC Fight Night 221

Поединок пройдет в ночь на 12 марта.
17 февраля 2023 15:50
автор: Максим Скороходов

Российский тяжеловес UFC Александр Волков подерется с Александром Романовым из Молдавии, сообщает пресс-служба организации.

Бой пройдет в рамках UFC Fight Night 221, главным событием которого будет поединок другого россиянина Петра Яна против грузина Мераба Двалишвили, бой Волков - Романов стал со-главным. UFC Fight Night 221 пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 12 марта по Москве.

Добавим, что Волков одержал 35 побед и потерпел 10 поражений, на счету Романова одна неудача, при 16 выигрышных поединках.

источник: UFC.com
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Российский боец Волков подерется с Романовым из Молдавии на UFC Fight Night 221
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