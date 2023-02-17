Российский боец Волков подерется с Романовым из Молдавии на UFC Fight Night 221

Российский тяжеловес UFC Александр Волков подерется с Александром Романовым из Молдавии, сообщает пресс-служба организации.

Бой пройдет в рамках UFC Fight Night 221, главным событием которого будет поединок другого россиянина Петра Яна против грузина Мераба Двалишвили, бой Волков - Романов стал со-главным. UFC Fight Night 221 пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 12 марта по Москве.

Добавим, что Волков одержал 35 побед и потерпел 10 поражений, на счету Романова одна неудача, при 16 выигрышных поединках.