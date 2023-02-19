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Махачев и Волкановски договорились о реванше

Первый бой состоялся 12 февраля в Австралии.
19 февраля 2023 12:00
автор: Александр Поволоцкий

Чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев и чемпион полулегкого дивизиона Александр Волкановски договорились провести реванш в Абу-Даби.

Разговор между бойцами случился в подтрибунном помещении в ходе UFC 284 в Лас-Вегасе. Видео беседы опубликовано на YouTube-канале Волкановски.

Первым с предложением о реванше обратился Александр. Российский боец ответил согласием. О месте поединка высказался менеджер Махачева.

Напомним, что 12 февраля в Перте 31-летний россиянин победил соперника единогласным решением судей и защитил поя чемпиона.

источник: «Советский спорт»
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Махачев и Волкановски договорились о реванше
Первый бой состоялся 12 февраля в Австралии.
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