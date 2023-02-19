Вице-президент UFC доверяет австралийской комиссии, объявившей Махачева невиновным

Вице-президент UFC Джефф Новицки высказался о подозрениях в том, что российский боец, чемпион промоушена в легком весе Ислам Махачев нарушил антидопинговые правила перед победным поединком против австралийца Александра Волкановски.

«Вчера вечером австралийская комиссия опубликовала заявление, в котором говорится, что нет достоверных доказательств того, что он нарушил какое-либо из их правил. Я думаю, что нужно оставить все как есть», - приводит слова Новицки индийские СМИ.

Напомним, что подозрения в отношении Махачева появились после того, как новозеландский боец Дэн Хукер обратил внимания на синяки на руках россиянина. Ислам утверждает, что они остались после сдачи допинг-теста перед боем с Волкановски в Австралии.