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Вице-президент UFC доверяет австралийской комиссии, объявившей Махачева невиновным

Чемпиона в легком весе обвинили в нарушении антидопинговых правил.
19 февраля 2023 22:34
автор: Максим Скороходов

Вице-президент UFC Джефф Новицки высказался о подозрениях в том, что российский боец, чемпион промоушена в легком весе Ислам Махачев нарушил антидопинговые правила перед победным поединком против австралийца Александра Волкановски.

«Вчера вечером австралийская комиссия опубликовала заявление, в котором говорится, что нет достоверных доказательств того, что он нарушил какое-либо из их правил. Я думаю, что нужно оставить все как есть», - приводит слова Новицки индийские СМИ.

Напомним, что подозрения в отношении Махачева появились после того, как новозеландский боец Дэн Хукер обратил внимания на синяки на руках россиянина. Ислам утверждает, что они остались после сдачи допинг-теста перед боем с Волкановски в Австралии.

источник: «Советский спорт»
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Вице-президент UFC доверяет австралийской комиссии, объявившей Махачева невиновным
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