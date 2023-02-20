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Алджамейна Стерлинга раздражают фанаты из Кавказа

Американец подробно объяснил, в чем заключается недопонимание.
20 февраля 2023 13:49
автор: Максим Скороходов

Чемпион мира UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг признался, что у него часто возникает недопонимание с определенной группой болельщиков.

«Кто меня действительно раздражает, так это фанаты из регионов Кавказа – дагестанцы, чеченцы. Я люблю этих ребят! Они крутые парни. Но, когда я хвалю соперников их любимых бойцов, они называют меня хейтером. Ну какой я хейтер, это просто анализ», - сказал Стерлинг в своем YouTube-канале.

Добавим, что свой крайний бой американец провел 22 октября, когда нокаутировал своего соотечественника Ти Джей Диллашоу на UFC 280.

источник: «Советский спорт»
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