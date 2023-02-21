Многократный чемпион мира по джиу-джитсу Марданов погиб в Дербенте

Президент лиги единоборств NFC, многократный чемпион мира по грэпплингу и джиу-джитсу Видади Марданов погиб в дагестанском Дербенте в ходе массовой драки, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по республике.

«По версии следствия, в ходе массовой драки между жителями Махачкалы и Дербента один из участников конфликта несколько раз выстрелил из охотничьего ружья в землю. В результате рикошета пуля попала в потерпевшего – 36-летнего жителя города Дербента, от чего последний скончался на месте», – говорится в сообщении Следственного комитета, размещенном в Telegram-канале.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержан 27-летний житель Дербента, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.