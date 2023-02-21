Ссора, в которой погиб чемпион мира Марданов, вспыхнула из-за эпатажного поведения бойца ММА

В МВД Дагестана сообщили причину массовой драки, в которой погиб многократный чемпион мира по джиу-джитсу Видади Марданов.

По данным источника, причиной стали споры об эпатажном поведении бойца ММА на турнире в Минске.

«Эпатажный выход на бой дагестанского спортсмена вызвал массу негодования у земляков-болельщиков. Общественность поделилась на «за» и «против». Споры, в том числе и в сети, были жаркими, суждения обеих сторон – категоричными. Сторонники с противниками не смогли прийти к компромиссу, и одна из таких стычек привела к трагедии – в результате конфликта погиб человек», – написала пресс-секретарь МВД по Дагестану Гаяна Гариева в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Марданов был убит в драке в результате рикошета от выстрела из охотничьего ружья.

«По версии следствия, в ходе массовой драки между жителями Махачкалы и Дербента один из участников конфликта несколько раз выстрелил из охотничьего ружья в землю. В результате рикошета пуля попала в потерпевшего – 36-летнего жителя города Дербента, от чего последний скончался на месте», – говорится в сообщении Следственного комитета.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержан 27-летний житель Дербента, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.