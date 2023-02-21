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«Новый вызов»: Махачев заявил о желании стать чемпионом UFC в другой весовой категории

В данный момент россиянин владеет титулом в легком дивизионе.
21 февраля 2023 21:05
автор: Артур Гичунцев

Российский боец UFC Ислам Махачев, владеющий титулом в легком весе, заявил о желании выиграть пояс в другом дивизионе. По словам бойца, он открыт к переговорам, так как хочет попробовать что-то новое.

«Двойной чемпион UFC – это останется в истории надолго. Я люблю конкурировать. У меня был чемпионский бой за звание P4P (рейтинг вне зависимости от весовых категорий), взять пояс в другой категории – новая мотивация, новый вызов», – заявил боец в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Махачев выиграл титул UFC, «задушив» в октябре прошлого года бразильца Чарльза Оливейру. В феврале 2023-го россиянин победил по решению судей лучшего бойца лиги вне зависимости от веса Алекса Волкановски.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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