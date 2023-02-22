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Порье вступился за жену и ударил болельщика

Боец UFC отреагировал на оскорбление в адрес его супруги
22 февраля 2023 13:16
автор: Александр Евграфов

Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе американец Дастин Порье вступился за свою жену и ударил мужчину во время парада Марди Гра в Янгсвилле, штат Лас-Вегас.

Порье ехал на машине со своей женой Джоли и маленькой дочерью Паркер, когда незнакомый мужчина подошёл к ним и показал плакат с надписью: «Эй, Дастин, твоя жена у меня в личных сообщениях».

С этими же словами к Порье в 2021 году обращался Конор Макгрегор во время подготовки к бою. Порье увидел плакат, остановил машину, и подозвав мужчину, ударил его по лицу. Последний после удара показал представителю UFC средний палец.

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