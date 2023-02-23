Американский боец Джон Джонс высказался о россиянине Хабибе Нурмагомедове.

Отмечается, что 34-летний дагестанец завершил свою профессиональную карьеру весной 2021 года.

«Мне нравится, какие ценности продвигает Хабиб. У нас были некоторые разногласия в прошлом, но до конфликта никогда не доходило. Я с уважением отношусь к тому, как он представляет свою страну и ведет себя, исповедуя мусульманство. Он прекрасный человек и я рад, что знаком с ним», – приводит слова Джонса французская пресса.

Добавим, что следующий бой за пояс в тяжелом весе Джон Джонс проведет против француза Сирила Гана. Поединок бойцов назначен на 4 марта в Лас-Вегасе.