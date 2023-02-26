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Дана Уайт заявил, что UFC организует реванш для Махачева и Волкановски 

Прошлый бой закончился победой россиянина. 
26 февраля 2023 09:40
автор: Глеб Шевяков

Президент UFC Дана Уайт рассказал о планах провести еще один бой между действующим чемпионом в легком весе Исламом Махачевым и австралийским чемпионом в полулегком весе Алексом Волкановски.

Отмечается, что на турнире UFC 284 31-летний российский боец победил 34-летнего соперника единогласным решением судей и сохранил свой титул.

«Это прекрасно, когда все вокруг обсуждают поединок этих бойцов. Но сейчас Волкановски предстоит защищать свой титул против Яира Родригеса, у Махачева также состоится бой. После того, как они по разу выйдут на ринг, мы организуем им реванш», – приводят слова Уайта американские СМИ.

Добавим, что за свою карьеру Махачев провел 25 боев и одержал 24 победы. На счету Волкановски 27 проведенных поединков, 25 побед и два поражения.

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