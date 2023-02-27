UFC официально анонсировал поединок между Павловичем и Блейдсом

Пресс-служба UFC объявила о том, что 23 апреля в рамках промоушена состоится бой с участием россиянина Сергея Павловича.

По информации источника, соперником 30-летнего спортсмена станет представитель США Кертис Блейдс. Их поединок возглавит турнир UFC Fight Night в Лас-Вегасе.

Напомним, что в своей карьере Павлович одержал 17 побед и потерпел одно поражение. В данный момент россиянин занимает третье место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC.

Что касается Блейдса, то на счету 32-летнего американца 17 побед и три поражения.