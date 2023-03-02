«Возвращаюсь к игре»: Макгрегор провел тренировку со Стивеном Томпсоном (видео)

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор провел тренировку с американцем Стивеном Томпсоном. В частности, ирландец поработал над ударной техникой.

«Работа с великим Стивом Томпсоном. Возвращаюсь к игре!» – написал Макгрегор в соцсети.

Напомним, следующий поединок звезда UFC проведет с американцем Майклом Чендлером. По официальным данным, бойцы снимутся в новом сезоне шоу «The Ultimate Fighter», после чего встретятся в клетке на номерном турнире UFC. По данным прессы, бой пройдет осенью 2023 года.