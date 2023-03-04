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Уайт считает, что Ган является лучшим тяжеловесом мира в данный момент 

5 марта французский боец встретится на ринге с Джоном Джонсом. 
04 марта 2023 20:52
автор: Глеб Шевяков

Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о французском бойце Сириле Гане.

Отмечается, что по мнению американца, 32-летний спортсмен является первым номером среди тяжеловесов.

«Этот боец является первым номером в мире. Точно могу сказать, что Джон Джонс выйдет на поединок против лучшего тяжеловеса», – приводит слова Уайта американская пресса.

Добавим, что бой между американцем и французом пройдет в воскресенье, 5 марта на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе. За свою карьеру Ган провел 12 поединков, одержал 11 побед и потерпел одно поражение.

Уайт считает, что Ган является лучшим тяжеловесом мира в данный момент 
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