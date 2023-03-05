Шевченко проиграла Грассо, потеряв титул UFC в наилегчайшем весе 

Валентина Шевченко проиграла бой представительнице Мексики Алексе Грассо и потеряла титул в наилегчайшем весе на турнире UFC 285.

Отметим, что бой длился четыре раунда. 29-летняя мексиканка одержала победу над соперницей после удушающего приема и тем самым, завоевала титул в наилегчайшем весе.

Добавим, что за свою карьеру Шевченко выходила на ринг 26 раз, одержала 22 победы и четыре раза потерпела поражение. На счету Грассо 16 выигранных боев и три поражения.

На турнире UFC 285 в главном поединке вечера Сирил Ган встретится в октагоне с Джоном Джонсом.