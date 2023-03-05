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Уайт – о Джонсе: Этот парень просто невероятен 

Американский боец завоевал титул UFC в тяжелом весе, победив Сирила Гана. 
05 марта 2023 10:00
автор: Глеб Шевяков

Президент UFC Дана Уайт подвел итоги поединка между Джоном Джонсом и Сирилом Ганом за титул чемпиона в тяжелом весе на турнире UFC 285.

Отметим, что американец победил французского бойца в первом раунде после удушающего приема.

«Черт возьми. Этот парень просто невероятен. Он непобежденный, никогда не терпел поражения в UFC. Я рад, что сегодня этот бой состоялся. Он останется лучшим навсегда», – приводит слова Уайта американская пресса.

Добавим, что за свою карьеру Джонс провел 28 поединков, одержал 27 побед и потерпел одно поражение. На счету Гана 11 выигранных боев и два проигрыша.

Уайт – о Джонсе: Этот парень просто невероятен 
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