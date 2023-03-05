Ган признался, что злится на себя из-за поражения от Джонса 

Боец UFC Сирил Ган высказался о своем поражении от Джона Джонса в бою за вакантный титул в тяжелом весе на турнире UFC 285.

Отмечается, что поединок завершился в первом раунде, после того, как американский спортсмен провел сопернику гильотину.

«Это первое мое большое поражение. Настоящее поражение от которого очень больно. Я чувствую разочарование и сильно злюсь на себя за эту неудачу. Но нужно двигаться дальше, вернуться в зал и усердно тренироваться», – приводит слова Гана британская пресса.

Добавим, что за свою карьеру Ган провел 13 поединков, одержал 11 побед и потерпел два поражения.